Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Federico Gaetano

Positivo l'incontro tra la Roma e il Cagliari per Luca Pellegrini che ha sbloccato l'arrivo dell'esterno in Sardegna alla corte di Maran. Tutto fatto per il prestito del classe '99 che nelle prossime ore raggiungerà i nuovi compagni.