Fonte: Dal nostro inviato, Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria in rimonta per il Cagliari, che ha battuto 3-2 il Bologna dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0. Nel post partita, Giovanni Simeone ha commentato il risultato: "Oggi nel primo tempo pensavamo di aver fatto male, poi abbiamo fatto tutte le cose bene. Penso che la squadra migliori ogni giorno, penso che oggi, anche perdendo 1-0 a fine primo tempo, siamo stati comunque protagonisti. Meritavamo già la vittoria, e poi infatti abbiamo vinto".