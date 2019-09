Fonte: Alessio Alaimo

Nelle ultime ore il Cagliari ha effettuato un sondaggio col Watford per Stefano Okaka. L'attaccante è in uscita dagli Hornets e il club sardo ci starebbe pensando per aggiungere una punta visto anche il grave infortunio subito da Pavoletti.