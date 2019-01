TMW - Cagliari, super offerta per Barella. Giulini spinge, lui vuole rimanere

© foto di Federico Gaetano

Il Chelsea ha presentato una maxi offerta di 55 milioni di euro per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, potenziale uomo mercato di giugno - per un'asta - che Maurizio Sarri vorrebbe togliere dal mercato per rinforzare la squadra. Giovane, punto fermo della nazionale con Jorginho e Verratti, Barella è un identikit che fa combaciare le richieste del tecnico e quelle della dirigenza.

GIULINI SPINGE - Difficile rivedere certi treni, nonostante sia il centrocampista più seguito, anche dalla nostra Serie A. Però i prezzi sono inferiori ed è difficile pensare che a giugno qualcuno rimetta certe cifre sul piatto. Così Giulini vorrebbe cedere il calciatore - per poi puntare su Nahitan Nandez del Boca Juniors, per cui c'è una trattativa già avanzata - per passare all'incasso.

BARELLA VUOLE RIMANERE - Da parte sua c'è il problema dell'ambientamento. Lasciare Cagliari per Londra, soprattutto a gennaio, potrebbe creare dei problemi. Così l'idea sarebbe quella di dire no alla maxi offerta del Chelsea, adducendo motivi familiari - che ci sono - e poi aspettare qualcosa per giugno, con Napoli e Inter decisamente calde, Roma alla finestra e Juventus che, da par suo, non taglia fuori alcuna possibilità.