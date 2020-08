tmw Cagliari tra presente e futuro. Nel mirino il talento Zappa, terzino del Pescara

Uno dei migliori interpreti giovani del ruolo e, inevitabilmente, un uomo mercato. Gabriele Zappa, terzino destro del Pescara, ha attirato numerose attenzioni dopo l'ultima stagione. Anche e soprattutto quelle di un Cagliari che è entrato in un nuovo ciclo voluto da Tommaso Giulini e firmato Eusebio Di Francesco. Esperienza, talento, scommesse e futuro. Un mix per puntare in alto di cui potrebbe far parte anche il terzino scuola Inter. Contatti in corso, il Cagliari punta Zappa.