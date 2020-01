TMW - Cagliari, trattativa per Pjaca: il croato è pronto per il via libera

Fonte: Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pjaca-Cagliari: la trattativa è ben avviata tra le parti, ma ancora lontana dall'essere chiusa. Il croato avrebbe seriamente preso in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Sardegna, dove raggiungerebbe gli ex compagni Rog (Dinamo Zagabria) e Simeone (Fiorentina), ma al momento la trattativa è in corso ma è solo una possibilità, l'affare è tutt'altro che chiuso.