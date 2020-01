TMW - Cagliari, udienza sul caso Nandez: chiesto rinvio per trattative

Fonte: Francesco Aresu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinvio per trattative, richiesto dalla Goal Services Consulting di Pablo Bentancur, con prossimo appuntamento il 14 febbraio: ma se entro quella data verrà trovato l’accordo tra le parti (e sarà poi avallato dal giudice), la questione sui diritti di immagine sarà chiusa. Questo è l’esito della prima udienza a porte del "caso Nandez" sulla vicenda legata ai diritti di immagine, che si è tenuta oggi nel Tribunale di Cagliari davanti al giudice Stefano Greco. Da una parte, a difendere gli interessi di Goal Services, gli avvocati Luca Tettamanti e Luca Crotta, dall’altra il Cagliari con il pool di legali guidato dall’avvocato Alberto Porzio e dai colleghi Massimo Delogu e Walter Marini. Insieme a loro anche l’ad rossoblù Carlo Catte. “L'udienza è stata rinviata al 14 febbraio su richiesta della Goal Services Consulting rappresentata da Luca Crotta per rinvio di trattative, al quale non si è opposta la società del Cagliari rappresentata dagli avvocati del Cagliari Delogu, Porzio e Marini. Assente, invece, Pablo Bentancur. "La controparte ha chiesto il rinvio per trattative e noi non ci siamo opposti. Giuridicamente abbiamo la possibilità di costituirci più avanti e non ci sono scenari da prospettare - le parole di Porzio - ma teniamo a precisare che il giudizio di oggi riguarda solo Goal Service e non il giocatore che non è coinvolto in questa vicenda. Il contratto sportivo non è oggetto di contestazione ed è assolutamente valido". Così invece Crotta: “Impossibile parlare di cifre, l’udienza di oggi era solo per l’accertamento per capire a chi spettano i diritti di immagine di Nández. Non c’è ancora un accordo, ma qualora lo si trovi non si comparirà nuovamente davanti al giudice”.