Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle prossime ore potrebbe esserci un'uscita dalla rosa del Cagliari, quella del centrocampista classe '95 Alessandro Deiola. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club sardo avrebbe dato il via libera per il suo trasferimento, in prestito, alla Cremonese, che adesso è al lavoro per trovare l'accordo con l'entourage del calciatore.