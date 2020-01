TMW - Cagliari, via libera alla cessione di Aresti: va in prestito all'Olbia

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

Tutto fatto per il passaggio di Simone Aresti all'Olbia. Dopo le parole in conferenza stampa del ds del Cagliari Marcello Carli, infatti, nelle ultimissime ore è arrivato anche il via libera all'operazione, con il portiere classe '86 che si trasferirà in prestito fino al termine della stagione.