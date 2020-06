tmw Cagliari, Zenga: "Dobbiamo coinvolgere tutti. Oggi sarebbe stata una bolgia"

Il tecnico del Cagliari Walter Zenga è intervenuto in zona mista al termine del match vinto contro il Torino: “I complimenti vanno fatti alla squadra, non a me, sono loro che fanno le cose con la leggerezza che avevano inizio campionato. In queste gare che rimangono dobbiamo coinvolgere tutti, senza guardare nessuno. Anche Nainggolan, è lui che mi dice ‘toglimi’ perché aveva finito la benzina. È un sinonimo di quello che è questo gruppo. È chiaro che noi abbiamo una visione delle partite, oggi abbiamo iniziato con due giocatori giovanissimi in difesa. Abbiamo questa mentalità di coinvolgere tutti, si sentono tutti importanti. Abbiamo questa leggerezza e questa voglia di giocare a pallone e si vede. L’Europa? Io ho tanta passione e tanta voglia di fare bene, mi sto giocando tanto nella mia carriera, ma chi deve volare sono i giocatori che hanno le chiavi del loro futuro, soprattutto i giovani. Poi sappiamo che questo è un periodo in cui può succeder di tutto. Bisogna saper determinare il proprio futuro tramite l’atteggiamento. Il pubblico? Dispiace, oggi sarebbe stata una bolgia, in queste situazioni senti l’assenza del pubblico di casa, ma spero di potermelo godere in futuro”.