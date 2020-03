tmw Cagliari, Zenga e Canzi arrivati ad Asseminello. C'è anche lo staff di Maran

Walter Zenga, Max Canzi e il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli sono arrivati da poco ad Asseminello, sede degli allenamenti della squadra sarda, come evidente dalla foto del nostro inviato. La curiosità consiste più che altro nell'incrocio avvenuto con lo staff di Maran non sollevato dall'incarico, che dovrebbe rimanere a disposizione della nuova coppia di tecnici del Cagliari. Ricordiamo che Ceppitelli e compagni oggi non si allenano, per effetto del rinvio della sfida contro la SPAL.