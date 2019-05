TMW - Cagni su Flachi: "Poteva fare qualsiasi cosa, superiore a Dybala"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Presente alla partita di addio al calcio 'Flachi - Una notte da 10', l'ex tecnico della Sampdoria Luigi Cagni ha parlato del suo ex calciatore. "Un aneddoto? Eravamo in ritiro, lui era dei migliori in gruppo. Non era ben visto in quel momento, io l'ho preso in disparte e gli ho detto che per me era uguale agli altri. Lui ha detto che avrebbe dato tutto, è stata la sua fortuna ma anche la mia. Da calciatore - ha proseguito Cagni - è tra i più forti che ho avuto a disposizione, aveva grandissima classe. Ha avuto una carriera inferiore alle sue doti, tuttavia come uomo è eccezionale. E' una persona sincera, forse è un po' ingenuo (ride, ndr). Lo sa anche lui, ho avuto un rapporto da fratello maggiore. E' consapevole di quanto gli è accaduto, sotto il profilo umano è corretto e onesto".

Al giorno d'oggi c'è qualcuno che ricorda Flachi? "Non so, lui aveva tutto. Fare un paragone con Dybala? Francesco aveva qualcosa in più. Se stava bene fisicamente, Flachi poteva fare qualsiasi cosa. Calciava di destro e di sinistro, Dybala ha solo il sinistro. Francesco aveva forza fisica incredibile, anche grande resistenza. Nella mia carriera ho visto calciatori con doti anche superiori a coloro che sono arrivati ad altissimi livelli, solo che per un motivo o per un altro non ce l'hanno fatta. Sempre per colpa loro, chiaramente".