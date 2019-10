TMW - Caicedo: "Ci serviva una vittoria così. oggi una grande Lazio"

Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Vittoria rotonda per la Lazio, che ha battuto 4-0 il Torino. Nel post partita Felipe Caicedo ha analizzato il risultato: "Oggi avevamo bisogno di una partita così. Abbiamo fatto un bel lavoro, dobbiamo pensare alla prossima adesso. Sarà dura, però se continuiamo con questa attitudine e con questa umiltà penso che faremo una grande gara a San Siro".

La Lazio è sembrata in sicurezza. La vittoria sulla Fiorentina ha cambiato qualcosa?

"Forse l'atteggiamento, l'approccio alla gara. Penso che questa vittoria abbia dato un po' di fiducia, e per questo oggi si è vista una grande Lazio".

Stesso risultato della Roma: quest'anno potete staccarli in classifica?

"Noi lavoriamo per questo. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi abbiamo offerto una bella prestazione, a noi non interessa quello che fa la Roma: ci interessa quello che stiamo facendo noi, dare continuità".

Ora due partite decisive tra San Siro e il Celtic in casa.

"Siamo abituati, sappiamo come funziona. Abbiamo vinto due partite di fila e non vogliamo fermarci: domenica abbiamo una grande prova, chi andrà in campo saprà quello che deve fare. Turnover? La squadra è ampia, il mister ha tante opzioni. Quest'anno la squadra è bella lunga".

Tanti applausi e tanti cori per te. È cambiato tutto.

"Il lavoro paga, sempre. Io sono tranquillo, perché so quello che sto facendo e quello che devo fare. Devo continuare a lavorare, è una bella emozione essere applaudito dalla curva".