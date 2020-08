tmw Caicedo in uscita dalla Lazio: lo vuole l'Al Duhail per sostituire Mario Mandzukic

E' l'Al Duhail il club del Qatar sulle tracce di Felipe Caicedo, centravanti ecuadoregno che può lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. La società qatariota ha messo sul piatto un ingaggio pesantissimo per il calciatore sudamericano classe '88, di circa sei milioni di euro netti a stagione.

Caicedo, bloccato a gennaio dalla Lazio nonostante l'offerta dello Shenzhen, è adesso sul mercato ma il ds Tare di certo non lo regala e chiede almeno sei-sette milioni di euro. C'è da trovare l'intesa sul cartellino, quindi, ma l'Al Duhail è molto interessato: è lui il primo nome per il dopo Mandzukic.