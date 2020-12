tmw Caicedo, la Fiorentina non molla. Ma la Lazio chiede 6-7 milioni per il cartellino

Felipe Caicedo è una delle prime scelte per l'attacco della Fiorentina per la seconda parte di stagione. Con Cutrone in partenza e Kouamè in bilico, il club viola è alla ricerca di un altro attaccante che possa fare da vice Vlahovic ma allo stesso tempo rappresentare una certezza ogni volta che scende in campo. Identikit che corrisponde a quello dell'attaccante classe '88, al quale è stato proposto un contratto di un anno più lungo rispetto all'attuale con la Lazio in scadenza nel 2022.

Caicedo sta valutando la proposta, è intrigato da questa possibilità. Ma sa che non tutto dipende da lui: a settembre il suo trasferimento in Qatar saltò per la richiesta della Lazio da 6-7 milioni di euro per il cartellino: una richiesta che adesso non è cambiata, e che rende l'accordo tra i due club tutt'altro che semplice.