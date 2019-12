TMW - Cairo: "Abete commissario Lega? Persona giusta perché saggia"

Fonte: Alessandro Rimi

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine dei Gazzetta Awards: "Le polemiche per l'opera delle 3 scimmie? In questi giorni son stato così impegnato che non ho neanche visto la cosa, non son riuscito ad occuparmi di tutto e quindi non ho visto scimmiette. La Lega Pro che non farà altre proposte finché non ci sarà un presidente? Vediamo, credo sia giusto trovare una governance stabile che per altro c'era già prima, con Micciché presidente. Poi è successo quello che è successo e mi è sembrato abbastanza incomprensibile, ora dobbiamo eleggere un presidente e prima lo facciamo meglio è. Abete commissario ad acta? Persona che ha grande competenza ed esperienza, è una persona saggia e in questo momento serve una persona saggia in Lega".