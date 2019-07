Fonte: dall'inviato a Torino,

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Toro Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione dei palinsesti La7: "Esordio in Europa ad Alessandria, dispiace per i tifosi ma non avremo il nostro solito stadio a causa dei concerti estivi. È fondamentale tenere tutta la rosa, non abbiamo fretta di fare acquisti. Facciamo attenzione alle spese, ma posso dire che uno o due volti nuovi arriveranno. Sono usciti tanti nomi, noi ne stiamo valutando 4-5. Belotti? Resta con noi, è troppo importante"