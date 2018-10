TMW - Cairo controcorrente: "Terza coppa non è la miglior soluzione"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della terza coppa europea al Festival dello Sport a Trento. "Ci rifletterei bene sull'eventualità di introdurre davvero una terza competizione. Già l'Europa League è vista e percepita come un torneo minore. Ecco, per questo motivo, aggiungere un ulteriore torneo potrebbe non essere la miglior soluzione. Rischierebbe di abbassare il livello di competizione. Penso alla Premier, in termini di lotta e equilibri, oltre che di ripartizione di budge