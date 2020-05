tmw Cairo: "Importante pensare anche alla prossima stagione. Complicato ripartire subito"

"Oggi comincia la Fase 2, speriamo che sia un giorno di ripartenza e rinascita. Tutto va fatto con prudenza, il contagio è ancora importante e non siamo fuori dai problemi. Dobbiamo stare con la guardia alta. La ripartenza in un giorno come questo è un qualcosa di simbolico". A parlare è Urbano Cairo, presidente del Torino che quest'oggi ha rilasciato una intervista a margine della cerimonia per ricordare la tragedia di Superga avvenuta 71 anni fa. "Il calcio deve ripartire ma in sicurezza: non è giusto mettere a repentaglio la salute dei giocatori o di chi è intorno alla squadra. E tutto va fatto in grande sicurezza, vanno approvati dei protocolli affidabili sia per gli allenamenti che per le partite. Ora è importante pensare anche alla prossima stagione: è fondamentale ripartire per il campionato dell’anno prossimo, il tempo passa velocemente e la situazione è molto grave. Ci sono anche molti contagiati che non lo sanno, è probabile che siano molti di più. Non siamo fuori da questa fase, bisogna cercare di ripartire con grande prudenza".

Sulle condizioni fisiche dei calciatori: "I calciatori - prosegue Cairo - sono fermi da due mesi: abbiamo dato a tutti tapis roulant e cyclette, ma un conto è farlo a casa e un conto è farlo sul campo. E’ una situazione che non ha precedenti, va affrontata con attenzione. Se pensiamo a quanto ci impiegano a tornare in forma dopo un mese di stop, figuriamoci oggi dopo due mesi. E non possono nemmeno allenarsi in gruppo, devono farlo in modo individuale. Ci sono tante complicazioni".

Infine, sulla ripresa degli allenamenti dei granata: "Abbiamo approvato un programma accelerato per fare tamponi e visite di idoneità in questa settimana, nei prossimi 3-4 giorni saremo pronti per gli allenamenti individuali. Lavoreranno al Filadelfia, ma con un numero molto limitato e senza palestre e spogliatoi. E’ tutto fatto in modo prudente".