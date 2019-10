TMW - Cairo: "Rivisto il Torino che piace a me. Confermiamo questa voglia"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, al termine della partita pareggiata a reti bianche dai granata contro il Napoli:

"Abbiamo rivisto il Toro che piace a me: nel secondo tempo abbiamo giocato con grande personalità. Dobbiamo ripartire da qui dopo la pausa. Dobbiamo confermare questa voglia di arrivare al risultato in ogni partita. Non abbiamo preso gol, bene così"