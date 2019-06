TMW - Cairo: "Sentenza UEFA per il Milan? Vediamo cosa succede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto al termine dell'assemblea odierna in Lega A, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande su Belotti e sul Milan: "Come ho visto il ritorno di Belotti in Nazionale? Bene, ha fatto una bellissima partita, ha fatto assist ed ha partecipato costantemente alla manovra. Se stiamo pensando ad un'ipotetica sentenza Uefa per il Milan? Adesso aspettiamo di vedere se accadrà qualcosa nei prossimi giorni. Noi attendiamo e vediamo".

Leggi qui per la conferenza stampa integrale!