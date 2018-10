TMW - Cairo: "Spazi limitati per i giovani, Francia e Belgio siano esempio"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

Nel corso della tavola rotonda di Trento, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato anche dei giovani calciatori italiani. "Attenzione ai giovani? C'è e non solo da parte nostra in Italia. Certo la scelta di dare spazio ai ragazzi di talento nelle gare che contano davvero è ancora limitata. Se guardiamo al Belgio e alla Francia, ci facciamo un'idea di quanto beneficio possono portare i talenti di casa nel calcio di alto livello. Il Torino ci sta provando, avrebbe fatto volentieri la seconda squadra se non fosse stato per il poco tempo a disposizione. In B non si sa ancora il numero delle squadre partecipanti, il che è disdicevole. Triste vedere tanti fallimenti, forse andrebbe ripensato in maniera globale il campionato cadetto e non solo quello. Il programma di Gravina conta 96 pagine, se ne facesse anche solo il 10% non sarebbe male"