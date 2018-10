TMW - Cairo sul VAR: "Dovrebbe essere usato di più, non limitato"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano le polemiche per il VAR, ai microfoni di RMC Sport e TMW ne ha parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo: "Io mi sono espresso. Ho sempre considerato la VAR un'innovazione tecnologica molto positiva per il calcio. Poi, da dopo il mondiale, con le nuove regole limitative, ho cominciato a pensare che potrebbe non essere uno strumento giusto se usato in modo parziale e non in tutte quello occasioni in cui non vi è chiarezza. L'anno scorso veniva usata molto di più. Io penserei che sarebbe giusto, come succede in altri sport, di avere la possibilità di chiederne l'intervento. Secondo me dovrebbe essere usato di più: abbiamo uno strumento tecnologico che può evitare errori, perché limitarne l'uso? Dobbiamo dare l'opportunità di chiedere l'intervento del VAR, non limitarla a situazioni standardizzate".