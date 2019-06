TMW - Cairo: "Super Champions, Lega contraria. ECA e UEFA ci ripensino"

Fonte: Antonio Vitiello

"Tutta la Lega è molto contraria a questa evoluzione della competizione europea perché non rappresenta minimamente gli interessi delle squadre, ma nemmeno l'abitudine delle persone ad un certo tipo di campionato". Raggiunto al termine dell'assemblea odierna in Lega A, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato le decisioni prese in merito alla Super Champions. "Sono 60 anni di storia che non può essere cancellata con un colpo di spugna. Tutte le principali Leghe in giro per l'Europa si sono espresse in maniera totalmente negativa, adesso anche l'Italia. Una cosa sbagliata anche per il concetto di meritocrazia. Con la nuova formula ad esempio l'Atalanta non andrebbe in Europa. Eca e Uefa devono pensare a questa cosa".

Spazio per una mediazione? "Questa proposta innanzitutto deve essere ritirata e cancellata. Poi bisogna ricominciare a lavorare sulle proposte che arrivano da tutte le società, non solo dai 14 club che hanno preso miliardi in questi anni e che ne prenderebbero altrettanti".