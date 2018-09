TMW - Caldara: "Dobbiamo darci una mossa. Pensiamo alle qualificazioni"

Fonte: Dal nostro inviato a Lisbona, Andrea Losapio

Quanto peso sui giovani che vestono l'azzurro? Ne sa qualcosa Mattia Caldara, difensore dell'Italia e del Milan: "Credo che sia giusto. Guardiamo le altre nazionali: in Francia ci sono tanti giovani. Siamo arrivati tardi noi, l'Europa ti porta a giocare a intensità e ritmi diversi rispetto al campionato. Siamo qui per imparare: ora arriveranno le qualificazioni, dovremo essere pronti per quelle".

Sei arrivato dopo il flop con la Svezia. Avevi messo in preventivo tante difficoltà?

"Sapevamo che bisognava ricominciare, uscire dal mondiale fa male. Ora comincia un ciclo, dobbiamo darci una mossa perché il tempo passa e sta a noi migliorare, anche imparando dai nostri errori".

C'erano tante aspettative sulla coppia milanista formata da te e Romagnoli.

"Diciamo che con Ale mi trovo bene, è un difensore forte. Dobbiamo migliorare, perché per creare intesa serve tempo insieme. Abbiamo avuto già stasera un'esperienza insieme".

Il calcio non aspetta, e l'ultimo posto sarebbe un grande rischio.

"Sì, non abbiamo tempo di pensare e dobbiamo metterci a lavorare per migliorare dai nostri errori, cercando di vincere le partite".