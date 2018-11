TMW - Caldara: "Domani tolgo il tutore. Rientro a febbraio? Più o meno sì"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Domani tolgo il tutore e per me è già una conquista". Mattia Caldara lavora per tornare in campo. Il difensore del Milan, però, non vuole rischiare: "Ci vorrà ancora qualche mese, non voglio accelerare i tempi perché sennò rischio ricadute".

Hai sofferto ieri?

"Ho sofferto per tutta la partita, soprattutto gli ultimi minuti. Prendere gol all'ultimo fa sempre male, però ho visto la squadra unita e questa è la cosa importante".

Oltre a te, tante assenze.

"Siamo in un momento di difficoltà, abbiamo tantissimi infortuni, però i ragazzi hanno fatto una prova davvero gagliarda, complimenti a loro".

Da esterno, il nuovo corso dell'Italia?

"Vedo tanti commenti positivi, c'è stata una svolta a livello di gioco, con un gioco ben impostato. Mi auguro che riusciremo a riportare l'Italia dove merita".

Viste le tante defezioni in difesa, hai voglia di tornare?

"È ovvio, un giocatore vuole sempre giocare. Adesso devo solo pensare a lavorare bene per tornare in campo il prima possibile e dare il mio contributo".

Febbraio?

"Più o meno sì, ancora non sappiamo i termini precisi ma più o meno sì".