TMW - Caldara-Milan, contatti costanti. Alternative Chelsea e Dortmund

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano da Milano dettagli sull'obiettivo Mattia Caldara per il Milan. Proseguono i contatti tra le società, con Paratici e Leonardo costantemente in contatto con Riso e Lucci, agente di Bonucci e intermediario della trattativa. Per quanto riguarda l'ex centrale dell'Atalanta, se non dovesse arrivare un accordo, non mancano le alternative: c'è il Chelsea, che guarda a diverse opportunità in casa Juventus (Rugani, Pjanic, Higuain, ndr) e Borussia Dortmund.

L'incontro con l'agente di Caldara è terminato poco fa mentre Lucci era a colloquio con Leonardo. E sul tavolo di discussione tra le parti, con il procuratore di Bonucci e tramite tra società e agenti per arrivare alla fumata bianca, c'è la possibilità di uno scambio alla pari per un trasferimento con contorni sempre più clamorosi.