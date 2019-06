Una settimana di tempo, quella decisiva. Da dentro o fuori. Il Lecce è su Burak Yilmaz, la trattativa prosegue e i contatti con gli intermediari sono in corso. L’attaccante del Besiktas, che potrebbe approdare in Salento a costo zero, sta riflettendo sulla destinazione. Intanto due connazionali con cui si è confrontato, segnatamente Under e Calhanoglu, gli hanno dato referenze positive sulla Serie A e sul Lecce. Yilmaz ci pensa, il Lecce attende con fiducia ed entro fine della prossima settimana sono attesi sviluppi in un senso o nell’altro. I giallorossi ci sono e vorrebbero chiudere, Burak Yilmaz può essere il nome giusto per infiammare la piazza...