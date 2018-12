TMW - Calió (TyC Sports): "Juve, nessuno si aspettava un Bentancur così"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

Intervistato da TMW alla vigilia del Superclasico di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, il giornalista argentino di TyC Sports Franco Calió ha commentato anche la grande ascesa di Rodrigo Bentancur con la maglia della Juventus (già 16 presenze, due gol e un assist in quest'avvio di stagione): "Non me l'aspettavo, devo essere sincero... Al Boca non aveva fatto così bene, nonostante fosse ancora molto giovane. Dal suo arrivo a Torino però sta dimostrando maturità e carattere, è riuscito a conquistarsi il suo spazio in una squadra in cui la concorrenza non manca di certo. Bentancur alla Juve può crescere ancora molto, ha un grande futuro dinanzi a sé".