© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW per presentare l'obiettivo del Napoli Pablo Fornals, l'ex allenatore del Villarreal Javier Calleja ha parlato anche dell'esterno d'attacco del Milan Samu Castillejo e del suo ambientamento in Italia: "Samu è un giocatore giovane. Questo è il suo primo anno lontano da casa e, conoscendolo bene, sono convinto che riuscirà a trionfare anche al Milan. Gli serve solo un po' di tempo, Castillejo ha un potenziale enorme. Fidatevi di me".