tmw Camavinga, sfida Real Madrid-Manchester United. Juve non interessata a queste cifre

Eduardo Camavinga non è un obiettivo della Juventus, quantomeno a breve termine. Sul talento del Rennes, centrocampista classe 2002, si è innescata un'asta al rialzo: Real Madrid e Manchester United sarebbero pronti a superare i 50 milioni di euro per il solo cartellino, motivo per cui i bianconeri non avrebbero ritenuto opportuno portare avanti la discussione per un suo approdo alla Continassa.

Camavinga è un potenziale crack del prossimo calcio europeo, ha già dimostrato ampiamente il suo valore nel campionato francese ma per la Juventus in questo momento non vale la cifra fissata per la sua cessione. E guarda oltre.