TMW - Cana: "PSG quasi imbattibile nella fase a gironi, Napoli sfavorito"

Intervistato in esclusiva da TMW alla vigilia di Olympique Marsiglia-Lazio, il doppio ex Lorik Cana ha parlato anche della partita di Champions in programma stasera tra PSG e Napoli. Proprio a Parigi, infatti, l'ex difensore albanese ha mosso i primi passi nel calcio professionistico e vinto il suo primo titolo in carriera: "Fare risultato al Parc des Princes sarà assai complicato. Neymar e compagni sono letteralmente ossessionati dalla Champions e di solito, almeno nella fase a gironi, non ce n'è per nessuno. Allo stesso tempo, però, anche il Napoli di Ancelotti è forte e ha già dimostrato che può fare risultato contro chiunque. Paris Saint-Germain e Liverpool restano le favorite del gruppo C, ma può succedere ancora di tutto".

Parigi è un'altra tappa che per la sua carriera ha significato tantissimo.

"Assolutamente sì. Arrivai a Parigi nel 2000, ero ancora un ragazzino. Col PSG ho esordito nel calcio professionistico, ho fatto tre anni di prima squadra e vinto il mio primo titolo (Coppa di Francia, ndr). Ci sono ancora molto legato, anche se tanti non mi hanno mai perdonato il trasferimento al Marsiglia del 2015".