Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex esterno della Roma, Vincent Candela, ha parlato a margine della presentazione dell'evento "La Notte dei Re". Queste le sue parole raccolte da TMW: "Giocherò nella squadra di Totti per questa manifestazione molto importante. Il calcio è la nostra passione, giocheremo 6 contro 6 e ci metteremo passione e cuore, ogni volta che scenderemo in campo, anche se abbiamo un po' di pancia. La Roma è ripartita con De Rossi, oggi deve pensare solo al presente e a far arrivare la squadra in Champions League, poi penserà al futuro. È un ragazzo molto intelligente e adesso non è il momento di parlare della prossima stagione. Totti? Vedremo che ruolo avrà nella Roma, è un peccato non utilizzarlo al meglio. Non è stato facile per lui cominciare una nuova avventura dopo aver smesso di giocare, soprattutto in giallorosso. Adesso si sta trobvando meglio e deve essere definito il suo ruolo al meglio. Vediamo anche se si sentirà pronto. Zaniolo? Ha comuinciato a giocare ad alti livelli da 15 partite, deve ringraziare la Roma Di Francesco e Ranieri, poi penserà al futuro. Adesso deve pensare solo a giocare, ha ancora 5 anni di contratto. Chi andrà in Champions? La Roma".