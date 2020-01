Fonte: Dal nostro inviato a San Siro, Pietro Lazzerini

Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, arrivata anche grazie a un suo gol: "Ci tenevamo a passare il turno, siamo contenti ma da domani pensiamo al campionato. Dispiace aver perso punti, eravamo sempre in vantaggio".

È un'Inter più forte con i nuovi arrivati?

"Sono arrivati grandi giocatori, che possono dare una mano a un grande gruppo, che ha fatto ottime cose fino a oggi".

Momento magico per te. Ti dà morale il sostegno di San Siro?

"Non è mai mancato, anche stasera sono venuti in 50.000 allo stadio e ci sostengono sempre".

Cosa cambia col trequartista?

"È un'alternativa al nostro gioco; oggi abbiamo fatto buone cose ma si può sempre migliorare. Gol di Barella? Azione provata costantemente".

Cosa può dare Eriksen?

"È uno dei centrocampisti più forti d'Europa, è arrivato nelle migliori condizioni e ci darà una grande mano".