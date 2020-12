tmw Candreva, lungo messaggio di scuse a Ranieri. Ora attesa per l'ultimo confronto

Un lungo messaggio di scuse. Dopo il messaggio social durante la gara contro l'Hellas Verona e quello alla squadra, Antonio Candreva ha mandato un lungo messaggio di scuse a Claudio Ranieri. Adesso le parti avranno un confronto vis a vis: l'esterno aspetta che il tecnico lo chiami per riceverlo, per adesso nessuna chiamata a riguardo ma potrebbe aver luogo già nelle prossime ore. Da capire se sarà risolutivo o se, come filtrato in giornata, Candreva resterà fuori anche per le prossime due partite e ritornerà a tutti gli effetti in squadra dopo la sosta.