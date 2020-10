tmw Cannavaro: "Poche squadre unite come l'Italia di Lippi. Oggi sono in Cina grazie a lui"

Durante l'intervento di Marcello Lippi al 'Festival dello Sport', tanti suoi ex calciatori si sono collegati per mandargli un saluto e commentare anche la loro attualità in panchina. Queste, dunque, le dichiarazioni raccolte da TMW dei vari Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Alberto Gilardino, Gianluca Zambrotta e Fabio Grosso, oggi tutti tecnici sulle orme del ct:

Cannavaro: "Non rientro in Italia da otto mesi e comincio ad aver voglia di tornare un po’. A breve qui in Cina inizieremo la seconda fase con la squadra, sto bene. Lippi? Uno che parlava tanto, ma erano proprio la sua postura, la camminata e la personalità a trasmettere forza. Un leader che abbiamo sempre seguito. Ha creato un gruppo unito come pochi e, dal primo giorno, aveva già l'obiettivo di vincere il Mondiale. Voleva, però, affrontare il Brasile in finale e invece trovammo la Francia. In Germania ci aspettava un'atmosfera diversa, volevamo divertirci e fare bene, fummo fortunati anche a evitare all'inizio le più forti. Quaranta giorni fantastici che finirono in modo egregio. Pallone d'Oro? Arrivai in una forma strepitosa, all'età giusta, in una squadra di campioni che avrebbero sicuramente meritato ugualmente quel trofeo. Contro la Germania fu la svolta: una prestazione difficile da rivedere oggi per un difensore. Cina? Sono arrivato in Cina grazie a Lippi, in una delle migliori società del Paese. Il mister lo aspettiamo qui".

Gattuso: "Lippi è un grande allenatore e uomo. Coerente. Sa sempre cosa fare. Spero di fare un decimo di ciò che ha fatto lui in carriera, un punto di riferimento. Gli voglio bene e gli auguro il meglio".

Gilardino: "Sto provando a fare ciò che ho imparato da Lippi. Con lui abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Il carisma, la voglia di vincere e non mollare mai, provo oggi a trasmetterli ai miei ragazzi".

Zambrotta: “Ringrazio Lippi perché nel 2002 mi spostò da centrocampista a terzino di sinistra. La mia carriera, da quel momento, decollò”.

Grosso: “Gli anni passano, le emozioni restano. Bello riconoscere l’abilità di Lippi nel costruire un gruppo stupendo, capace di percorrere una strada lunga e tortuosa e poi raggiungere un traguardo straordinario”.