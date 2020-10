tmw Cannavaro: "Pronto a ripartire col mio Guangzhou Evergrande in Cina, ma l'Italia mi manca"

vedi letture

Intervenuto con un video-messaggio al 'Festival dello Sport', Fabio Cannavaro ha parlato anche della ripresa del calcio in Cina: "Non rientro in Italia da otto mesi e comincio ad aver voglia di tornare un po’. A breve qui in Cina inizieremo la seconda fase con la squadra, sto bene", le parole raccolte da TMW dell'attuale tecnico del Guangzhou Evergrande.