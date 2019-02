TMW - Caos Icardi, tutti i punti oscuri del rinnovo. Dall'ingaggio a Wanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. Un segnale, arrivato fuori dal mercato, che spiega come qualcosa a Milano stia cambiando. Giuseppe Marotta sta imponendo una linea meno flessibile rispetto a quella degli anni scorsi, mettendo i panni in piazza con Ivan Perisic - a tre giorni dal termine della sessione invernale - e poi, dopo lungo cogito, anche quelli con il proprio (ex) capitano.

TIRA E MOLLA PER IL CONTRATTO - Steven Zhang era sceso in campo in prima persona per limare la distanza fra le richieste da dieci milioni di euro e l'attuale stipendio percepito da Icardi, poco sotto i cinque. Sembrava ballassero solo 500 mila euro, invece le nuove richieste sono semplici: 8 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus, spalmati sia su obiettivi singoli (20 gol a stagione) che di squadra (il raggiungimento della Champions League). Questo per arrivare allo stesso livello di Gonzalo Higuain e diventare il simbolo della rinascita.

QUESTIONE CLAUSOLA - C'è poi l'obiettivo, da parte di Giuseppe Marotta, di eliminare la cifra per la rescissione contrattuale in caso di offerta. Attualmente la quota è 110 milioni di euro e nessuno si è avvicinato, né dall'estero né dall'Italia, a questa cifra. Però è vero che in estate il Real Madrid cambierà il centravanti, forse anche il Barcellona. Dunque non è un'idea così peregrina che Icardi possa avere estimatori. La richiesta dell'entourage dell'argentino è quella di alzarla a circa 160 milioni, che però non è una cifra fuori mercato secondo il club nerazzurro.

WANDA E CARTE DIFFERENTI - A ottobre c'è stata una proposta, da parte dell'Inter, di alzare lo stipendio oltre i 5,5 milioni di euro, mentre la richiesta era di 7. Il tira e molla mediatico non è piaciuto a nessuno, né a Wanda Nara (con il troppo ottimismo da parte dell'Inter), né in società, perché le bordate che sono arrivate settimanalmente dal pulpito televisivo di Tiki Taka non hanno certo aiutato. Il contratto scade il 30 giugno del 2021, un medio termine che rischia di essere a doppio taglio: l'idea è quella di svenderlo in estate? Lo stato dell'arte rischia di essere questo.