TMW - Capello: "Al VAR servono ex calciatori. Scudetto corsa a tre"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente all'evento 'United for the Heart' a Milano, Fabio Capello ha parlato dell'attualità della nostra Serie A partendo dalle polemiche post Juventus-Fiorentina: "In fatto di arbitraggi si è cambiato tanto, stanno cercando di fare cose giuste per migliorare, però abbiamo visto che anche riguardando le cose in 2 o in 3 si commettono degli errori come nel caso del rigore concesso alla Juve. In genere però riescono a far sì che il campionato sia il più regolare possibile, bisognerebbe capire perché non mettono anche un ex calciatore, che quindi sa come comportarsi in campo, ad aiutare il VAR. E' un mondo chiuso, purtroppo. Come finirà il campionato? Ci sono 3 squadre che si giocano lo scudetto, sono tutte ambiziose, soprattutto l'Inter che ha fatto sforzi non indifferenti sul mercato. La Lazio non ha acquistato nessuno ed è convinta della propria forza, anche perché può pensare solo al campionato e per questo sarà pericolosa. I nuovi dell'Inter? Young l'ho avuto in Nazionale, lo conosco molto bene. E' bravo quando arriva sul fondo, Moses invece è più un giocatore di forza e velocità. Eriksen ha qualità e fantasia, lo feci prendere da Baldini al Tottenham. Ha qualità ed è pericoloso su punizione, adesso la rosa è al completo. Detto questo per me Eriksen ha lo stesso valore di Sensi, anche se qualcuno si arrabbierà per questo. Facciamogli fare a Sensi un po' di esperienza con una maglia pesante come quella dell'Inter e si vedrà".