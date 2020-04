tmw Capitano del FC Seoul: "Così in Corea del Sud abbiamo quasi sconfitto il Coronavirus"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il capitano del FC Seoul, Osmar Ibáñez Barba, ha anche spiegato come il governo coreano è riuscito in poco tempo a contenere la pandemia da Coronavirus, arrivando quasi a sconfiggerla in questi ultimi giorni: "Io e la mia famiglia stiamo bene. Abbiamo vissuto, come tutti, un periodo complicato, ma abbiamo avuto allo stesso tempo la fortuna di passarlo a Seul, in un Paese che ha risposto molto bene all'emergenza Coronavirus. Diciamo che qui in Corea ci siamo sentiti meno preoccupati rispetto a tanti altri posti. Non c'è mai stato un lockdown obbligatorio e io, personalmente, ho potuto così continuare ad allenarmi con normalità".

Un lusso ora come ora...

"Assolutamente sì, me ne rendo conto parlando con amici, ex compagni e parenti. In Corea siamo ogni giorno più sereni e tranquilli, il numero di contagi adesso è davvero basso e l'unica mia preoccupazione è quindi per i miei familiari che vivono ancora in Spagna".

La strategia difensiva della Corea del Sud, non a caso, è stata presa come esempio a livello globale.

"Sì, l'emergenza Coronavirus in Corea è stata gestita bene fin dall'inizio. Il governo ha risposto rapidamente e addirittura ancora prima che il virus toccasse terra coreana. Dopo qualche settimana di misure un po' più drastiche, con controlli tempestivi ed efficaci sui contagiati, i numeri si sono abbassati fino a scendere addirittura sotto i dieci nuovi positivi negli ultimi giorni. Possiamo affermare senza ombra di dubbio che questo modello è stato un vero successo".