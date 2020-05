tmw Caputo e la Nazionale: “Mi alleno per farmi trovare pronto. Fantallenatori, torneremo”

“A tutti i fantallenatori dico di avere pazienza. Torneremo a giocare”. Messaggio firmato Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu”. Su una chiamata in Nazionale, Caputo apre le porte agli azzurri: “Sono sincero: all’Europeo non ho mai pensato. Perché mi sono sempre concentrato sul Sassuolo. Poi il rettangolo verde decide il destino di ognuno di noi. Sto continuando a fare ciò che ho fatto anche l’anno scorso, se fosse per me andrei di corsa in Nazionale. Intanto mi alleno e cerco di farmi trovare pronto. Cercheremo di ricominciare”.