Caputo: "Andrà tutto bene, dall'idea di mia moglie al quel foglio..."

9 marzo 2020, ultima partita di calcio in Italia prima dello stop. Ciccio Caputo va in gol contro il Brescia e lancia un messaggio a tutta la Nazione: andrà tutto bene, restate a casa”. “È stata un’idea di mia moglie”, dice Caputo intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu”. “Giocavamo di sera, nel pomeriggio mia moglie mi ha detto ‘se stasera fai gol, cerca di lanciare un messaggio’. Fino a mezz’ora prima della partita sono stato a pensare. Poi ho scritto quel messaggio, con il cuore. Ho dato il biglietto al team manager, a cui ho detto di darmelo se avessi fatto gol. Lo sapeva soltanto lui, anche l’ufficio stampa non se lo aspettava. Sono rimasti tutti sorpresi”.