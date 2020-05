tmw Caputo: “Sono stato vicino al Parma, Faggiano il mio scopritore”

vedi letture

“Daniele Faggiano è il mio scopritore, tutti sanno bene che rapporto ho con lui”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo che prima di approdare in neroverde sarebbe potuto andare al Parma: “Sono stato vicino al Parma, si, ma i matrimoni - continua - si fanno in due. Rimane il grande rapporto con Faggiano, anche se abbiamo preso strade diverse”.