TMW - Carbone: "Inter anti-Juve? C'è ancora tanto da lavorare"

Al termine dell’evento Operazione Nostalgia a Cesena è intervenuto ai microfoni della stampa presente, tra cui gli inviati di TMW, l’ex attaccante Benito Carbone: “Conte all’Inter? Ce ne sono stati tanti di casi del genere, gli allenatori sono professionisti e come tali devono comportarsi. A questi livelli non credo ci possa essere una bandiera che rinunci a un’opportunità del genere. È successo con Capello, Allegri, poi dipende sempre dai risultati. L’Inter? A livello di potenzialità penso possa essere l’anti-Juve, anche se forse non da subito. Penso che ci sia qualcosa da fare, da costruire, ma l’Inter è sulla squadra giusta. Tenere un’ossatura stabile per dare continuità è importante”.