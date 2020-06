tmw Carboni: "Roma, Pedro rinforzo ok. Inter in corsa scudetto, Conte sa strizzare i giocatori"

A Tuttomercatoweb.com, Amedeo Carboni, ha parlato anche della Roma, sua ex squadra. "Sulla carta è un rinforzo importante, è un giocatore che ha esperienza, importante a livello di gol, li ha sempre fatti specialmente in Spagna. Dipende se arriva alla Roma senza che si perda qualcuno. A mio parere la Roma ha bisogno di giocatori d'esperienza, di giovani importanti ne ha forse anche troppi. Ha necessità di 7-8 giocatori fissi che danno sicurezza"

Sul campionato che idea si è fatto?

"Se la Lazio vince lo scudetto darebbe speranza alle altre che la Juve si può battere. Sarebbe un buon segnale, non per i romanisti ovviamente... Però merita qualcosa la Lazio. Battere la Juve comunque non è facile ma non dimenticherei neanche l'Inter. In cosi poche partite Conte è bravo a "strizzare" i suoi giocatori. E' ancora una lotta aperta".