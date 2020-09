tmw Carboni: "Vicenda Messi gestita male anche dal suo entourage. Serviva una soluzione diversa"

Nel corso dell'intervista a TMW Amedeo Carboni ha parlato anche della vicenda Messi. L'ex giallorosso adesso vie a Barcellona e racconta le sue sensazinoi su questo caso e anche l'atmosfera che si respira e si è respirata tra i sostenitori del Barça. "Ha tenuto banco nel mondo. Il pubblico blaugrana potrebbe non averla presa bene e dunque potrebbe essere un anno complicato per lui e per il Barça. In più a mio parere la vicenda non è stata gestita bene dal suo entourage. Non ho visto professionalità perché se fai un passo del genere, se tenti cioè di forzare la mano ti servono delle certezze. Doveva essere una questione da portare avanti in sordina e allora avrebbero trovato un accordo per separarsi già quest'anno magari con la condizione di portare nelle casse del club circa duecento milioni. Ora invece il Barcellona sa che il prossimo anno con ogni probabilità Messi può andarsene a zero...".