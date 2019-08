TMW - Carnevali: "Demiral può sostituire Chiellini. L'Inter non punta Matri"

Fonte: Alessandro Rimi

Intervistato da TMW e dagli altri media presenti a Milano, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche dell'infortunio di Chiellini, di Demiral, di Matri e del grande esordio di Sensi con l'Inter: "Mi dispiace molto per Chiellini, è un infortunio che non ci voleva. Credo però che Demiral abbia le carte in regola per sostituirlo. Chiaramente non ha grande esperienza in Serie A, ma sono convinto che in una società organizzata come la Juve possa soltanto fare bella figura".

Stupito dal grande esordio di Sensi con l'Inter?

"Stefano ha qualità e personalità. Indossare la maglia dell'Inter non è facile per nessuno, ma i nerazzurri hanno fatto la scelta migliore. Siamo dispiaciuti, ma anche molto soddisfatti che Sensi sia arrivato così in alto. Non è un caso che sia uno dei preferiti di mister Conte".

L'Inter vi ha chiesto Matri?

"No, non ce l'ha chiesto".