tmw Carraro: "Simpatizzo per il Milan. Si spera sempre che arrivi l'anno buono"

Franco Carraro è, a tutt’oggi, il più giovane presidente ad aver vinto la Champions League, alla guida del Milan. Del suo rapporto con i rossoneri, e di quello che il Diavolo vive in questi giorni ha parlato nell’intervista rilasciata a TMW: “Io ho lasciato la presidenza nel 1971. Da lì in poi, ho fatto il dirigente sportivo a vari livelli e ho sempre dovuto essere razionale. Ho sempre nascosto i miei sentimenti, e credo di essere sempre stato al di sopra delle parti. Detto questo, è chiaro che sono un simpatizzante del Milan. E non c’è dubbio che, dall’addio di Berlusconi e del mio amico Galliani, che per me è il dirigente sportivo più bravo, un momento non certo positivo. Si spera sempre che finisca, e arrivi l’anno buono”.