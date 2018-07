TMW - Caso De Paul, l'agente controreplica all'Udinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripartiamo dall'inizio. Ovvero dallo scorso 15 giugno quando l'agente di Rodrigo De Paul, Bruno Conti, spiegò a Tuttomercatoweb.com che "il ragazzo è pronto per il salto e che la Fiorentina è la piazza ideale. Si è trovato bene, molto bene a Udine. E' una grande società, un grande ambiente. è il posto giusto per fare calcio". La società viola, sotto traccia, si è mossa per portare uno dei migliori talenti di casa Pozzo alla corte di Stefano Pioli. Una proposta, poi l'offerta. "Risale a 20 giorni fa e non l'abbiamo ritenuta consona", ha spiegato oggi il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Daniele Pradè. In data odierna, la risposta di Conti. "L'Udinese aumenta ogni settimana di un milione il prezzo del giocatore. Siamo partiti da 10 milioni, oggi ci rendiamo conto che è aumentato a 15 milioni di euro".

La società friulana ha poi diramato una nota ufficiale del direttore Pradè, che Tuttomercatoweb.com ha provveduto immediatamente a pubblicare spiegando che "è falso che 'l'Udinese alzi la richiesta ogni volta di 1 milione' perché semplicemente non abbiamo mai fatto nessuna richiesta, e l'ultimo contatto con la Fiorentina risale a più di 20 giorni fa. Chiarito questo aggiungo che il calciatore non è sul mercato e gli consiglio di farsi rappresentare pubblicamente in maniera più consona".

Presa lettura della nota, Conti risponde sempre tramite le colonne di TMW. "Se il club dovesse ritirare dal mercato lo stesso Rodrigo, al quale è stata fatta una promessa sull'addio, ne prenderemmo atto rispettando la scelta. Ne riparleremo a giugno 2019, quando al giocatore resteranno due anni di contratto. Mi permetto di dire che proverò a dormire stanotte dopo il consiglio dato al mio giocatore di farsi rappresentare meglio".

La redazione di Tmw è pronta ad accogliere una controreplica da parte del club friulano con l'auspicio, chiaramente, che le parti possano trovare presto una soluzione soddisfacente per tutti.