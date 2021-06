tmw Caso Eriksen, Buffon: "Non ho voluto vedere le immagini. Scampata tragedia umana e sportiva"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sua Academy, Gianluigi Buffon ha parlato anche del caso relativo a Christian Eriksen: "Non ho visto le immagini e non avevo troppa voglia di vederle, sono stati momenti scioccanti e non volevo vivere questa angoscia. In questi casi si possono fare solo milioni di riflessioni in 10 minuti. La speranza che potesse dare le risposte che poi ha dato era l'unica cosa che tutti attendevamo per far ripartire l'evento in modo normale. Se ci fosse stata la tragedia, tra la pandemia e tutto quello che abbiamo passato, sarebbe stato necessario bloccare tutto e sarebbe stata davvero una tragedia sia umana che sportiva".